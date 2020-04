Fundação de Serralves acusada de "não honrar compromissos" com trabalhadores

Os trabalhadores alertam ainda para a situação daqueles que estão a recibo verde, sem rendimento e sem proteção social lamentando a ausência de resposta às sugestões entretanto avançadas como a possibilidade do regime de teletrabalho.

Na carta é expressa preocupação com a situação particular deste tipo de trabalhadores cuja remuneração depende “em larga medida” do número e do tipo de atividades agendadas semanalmente.



Perante o que os funcionários dizem ser a posição irredutível da administração, a carta questiona a posição de uma entidade que, para além de vários contributos de diversas entidades, é financiada através do Orçamento do Estado, para além de ter dois representantes do próprio Estado na administração executiva.

Contactado pela Renascença, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves não comenta a situação.