Dois corços surpreendem moradores de bairro em Odivelas

"O meu telemóvel não parou de tocar de manhã. Nunca tinha acontecido uma situação destas, com estes animais na via pública. Sempre surge qualquer coisa para nos animar o dia”, contou o vereador da Proteção Civil da Câmara de Odivelas, João António, ao "Jornal de Notícias".

Com as ruas praticamente desertas devido ao estado de emergência, dois corços aventuram-se a passear no bairro de Covidel, em Odivelas, surpreendendo os moradores. Rapidamente surgiram fotografias e vídeos dos animais nas redes sociais.

De acordo com o autarca, os dois corços, que foram avistados pelos técnicos dos serviços municipais e pela PSP, aparentavam estar de boa saúde. Ainda não se sabe de onde poderão ter surgido.

João António acredita que a situação se poderá vir a repetir com esta e outras espécies animais, devido à diminuição da poluição provocada pela situação do estado de emergência no país. “À volta de Odivelas há várias serras, como Sintra, Costa da Luz, Caneças, entre outras, e é natural que voltem a aparecer outros animais exóticos", explica.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 10.524 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 266 morreram, 1.075 estão internados em hospitais, 75 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril, permitindo agora a laboração de fabricantes de equipamentos de segurança e serviço "take-away" em restaurantes.