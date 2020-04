Coronavírus. PSD recomenda campanha sobre tratamento de resíduos domésticos

O PSD recomenda ao Governo que faça uma campanha de sensibilização sobre o acondicionamento e o depósito dos resíduos domésticos, no quadro de contenção da pandemia de covid-19.

Os sociais-democratas defendem, em comunicado, que "é importante informar e formar as populações, da forma mais ampla e eficaz possível, sobre as melhores práticas a aplicar na gestão dos seus resíduos domésticos, sejam eles provenientes de lares com presença de pessoas infetadas ou não".

Reconhecendo que "é responsabilidade de todos" assegurar que os resíduos são "recolhidos, depositados e tratados da forma mais adequada", o PSD propõe ao Governo que "desenvolva e divulgue, de forma ampla e com âmbito nacional, uma campanha integrada de comunicação -- com recurso aos canais próprios e aos media tradicionais e digitais nacionais e redes sociais".

Assinalando que Portugal tem, nesta altura, mais de dez mil pessoas infetadas com o novo coronavírus e que se estima que o "número aumente consideravelmente nas próximas semanas", o PSD considera que é importante proteger os trabalhadores dos sistemas de recolha e tratamento de resíduos e prevenir "as consequências ao nível da salubridade pública e ambiental" que podem resultar de um acondicionamento e depósito de resíduos inadequado.