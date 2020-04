Sindicato exige contratação "imediata" de enfermeiros para reforçar SNS

Veja também:

O Sindicato de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) exige que o Governo contrate "imediatamente" enfermeiros para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), denunciando situações "insustentáveis" que "já são crónicas", mas "agravaram-se" devido à pandemia Covid-19.

"O défice de enfermeiros no SNS é crónico e denunciado há muitos anos, mas o enorme afluxo de doentes nas últimas semanas está a tornar a situação impossível. Os enfermeiros estão a trabalhar horas intermináveis sem folgas, sem condições de proteção mínimas, expostos ao contágio. E a situação ainda vai piorar mais com a subida esperada de casos nas próximas semanas", refere a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, citada num comunicado enviado à agência Lusa.

O SITEU exige, assim, que o executivo socialista de António Costa contrate "imediatamente enfermeiros para reforçar as equipas de saúde", temendo "mais tarde" seja "tarde demais" e que escasseiem enfermeiros nos hospitais.

"Para que os enfermeiros aceitem os contratos que lhes oferecem, o SITEU considera que são necessários incentivos que valorizem a profissão e reconheçam os riscos adicionais a que os enfermeiros estão expostos, nesta altura de pandemia, com turnos ainda mais exigentes, com maior rotatividade e a que acresce um ainda maior desgaste físico e emocional", lê-se na nota do sindicato.

De acordo com o SITEU, o Governo está a oferecer para a entrada de novos enfermeiros, com contratos de quatro meses, 6,42 euros por hora, e os concursos lançados "estão a ficar desertos".

"Quem quererá ir para o olho do furacão nestas condições, sem treino e sem equipamento de proteção? Numa altura em que não sabemos quando atingiremos o pico [da pandemia], quanto mais regressar à normalidade?" - são as perguntas formuladas pela direção do sindicato.

Num comunicado que começa com o alerta de que a pandemia "está a provocar o caos nos serviços, tendo já alastrado às Instituições Particulares de Solidariedade Social", nomeadamente aos lares, hospitais privados e cuidados continuados, o SITEU aponta que "o número de enfermeiros doentes" com o novo coronavírus "sobe todos os dias, o que deixa os serviços ainda mais depurados".