“Pressão sobre hospitais está a crescer”, mas capacidade de ventiladores mais do que duplicou

"A pressão sobre o intermento hospitalar está a crescer. Precisamos de reforçar a capacidade de medicina intensiva. No início de março, Portugal tinha 1.142 ventiladores. À data de ontem, compramos 1151, recebemos 247 em doação e 140 por empréstimos. O que significa que vamos reforçar a capacidade em 1538 aparelhos, dos quais 85% são invasivos, bem mais do que duplicando a nossa capacidade do início de março", disse.

Também o vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde assegurou que na próxima semana vão chegar cerca de 500 ventiladores de um total de 1.500 que estão encomendados.

"A próxima entrega acontecerá nesta semana de 6 de abril. Temos a expetativa de receber 508 do total de ventiladores que foram adquiridos. Serão transportados num avião fretado, talvez até dois e devem chegar mais para o final da semana com este material", enumerou Diogo Serras Lopes.

À data, Portugal tem 11.278 infetados com a Covid-19. O relatório da Direção-Geral de Saúde revela ainda que 1.084 pessoas estão internadas, das quais 267 estão nos cuidados intensivos.

Testes para meados de abril são inaceitáveis

A ministra da Saúde reconhece que alguns estabelecimentos privados terão marcado a realização de testes à Covid-19 para meados de abril, uma situação que considera inaceitável, mas que justifica com alguma falta de material. Esses casos devem ser remarcados no SNS.

“Temos capacidade para fazer testes no setor público e laboratórios privados. Com as entregas feitas ontem de reagentes e zaragatoas, e que agora serão redistribuídas, ficaremos numa situação bastante confortável e estabilizada. Há entidades que estão a marcar testes para períodos mais distantes do que aqueles que garantimos no SNS. Estamos a articular com esses laboratórios para podermos melhorar o cumprimento das respostas rápidas. Sabemos de algumas avarias em equipamentos que têm dificultado as respostas. Mas marcações para meados de abril não são aceitáveis e vamos tentar redistribuir”, disse.

Marta Temido atualizou ainda o número de profissionais de saúde infetados, que subiu para 1.332: 231 médicos, 339 enfermeiros e 782 outros profissionais de saúde.