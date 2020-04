Graça Freitas. Uso indevido de luvas "pode ser contraproducente" e aumentar contágio

Veja também:

“Há é que lavar as mãos, tentar evitar tocar nas superfícies e na cara, e lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos”. A Diretora-Geral da Saúde reforçou as medidas de proteção individual, sublinhando que o uso de luvas pode ser contraproducente e potenciar o contágio do novo coronavírus.

"Tem havido formação e muita informação, mas nunca é demais repetir. O uso indevido de luvas pode ser contraproducente e dar uma falsa sensação de segurança. Se estivermos com luvas e tocarmos numa superfície contaminada, o vírus fica nas luvas. Se forem levadas as mãos à cara, o vírus será transmitido. Podem ser usadas uma única vez num único ato de contacto e depois descartadas. Não usemos as luvas. O melhor é lavar as mãos e não tocar na cara no período antes das mãos serem lavas", alertou, na conferência de imprensa deste domingo.

Questionada sobre se está prevista alguma ação de formação sobre o uso de luvas e máscaras, Graça Freitas disse que tem havido formação e informação, mas frisou que “nunca é demais repetir que o uso indevido de material de proteção pode ser mais contraproducente e dar até uma falsa sensação de segurança”.

A DGS admite ainda um acompanhamento especial na pediatria e destaca a recuperação dos casos. Portugal ainda não tem qualquer morte abaixo dos 40 anos.

"A faixa etária dos jovens tem acompanhado a tendência geral. Temos focado nas unidades pediátricas, que têm sido atenciosamente acompanhadas. Felizmente as notícias são muito boas. As crianças que entram com quadros clinicamente graves, têm tido enorme capacidade de recuperação e a maior parta até já está no domicílio e muitas já dadas como curadas", termina.