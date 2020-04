Coronavírus. Mais de 100 mil trabalhadores independentes candidataram-se a receber apoio do Estado

O formulário para aceder a este apoio foi disponibilizado no passado dia 1 de abril, tendo recebido mais de 100 mil candidaturas no espaço de pouco mais de quatro dias.

No sábado, o ministério do Trabalho havia também anunciado que houve 31.914 empresas a candidatar-se ao mecanismo de salvaguarda dos postos de trabalho – lay-off simplificado. O número de trabalhadores por conta de outrem declarado em fevereiro pelo conjunto daquelas empresas correspondia a um universo de 552 mil trabalhadores.

Esta medida tem como grande objetivo garantir a manutenção dos postos de trabalho no contexto excecional do Covid-19. Nesse sentido, as empresas que beneficiem deste apoio não podem fazer despedimentos recorrendo a despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho.