Espanha detém 2.850 pessoas em três semanas de estado de emergência

As forças policiais espanholas detiveram 2.850 pessoas e aplicaram 330.000 multas por desobediência ou atentado à autoridade em três semanas de estado de emergência, segundo dados anunciados hoje pelo ministro do Interior espanhol, Fernando Grande Marlaska.

Desde a entrada em vigor do estado de emergência, a 15 de março, foram controlados mais de três milhões de pessoas e veículos, incluindo vítimas de violência doméstica, com mais de 77.000 ocorrências de resposta a chamadas e de vigilância, e lares de idosos, precisou o ministro.

Fernando Grande Marlaska falava numa conferência de imprensa conjunta com os ministros da Saúde, Defesa e Transportes, no final de uma reunião do chefe do Governo, Pedro Sánchez, com os presidentes das regiões.

Relativamente às queixas dos sindicatos e associações de polícia sobre a falta de material de proteção, o ministro afirmou que até à data foram distribuídos 2,5 milhões de máscaras, que se juntam a 500.000, só no dia de hoje, pelas forças de segurança.