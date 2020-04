Coronavírus. Trump: "Haverá infelizmente muita morte"

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram este sábado a barreira dos 300.000 casos recenseados de infeção com o novo coronavírus, segundo uma contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia já provocou pelo menos 8.162 mortos no país, segundo os números atualizados pela universidade. O número de 200.000 casos confirmados de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, tinha sido atingido na quarta-feira.

Este sábado, no balanço de situação à pandemia de covid-19, o Presidente norte-americano classificou o combate ao novo coronavírus como "a maior batalha dos Estados Unidos desde 1917". Trump explicou que esta semana, numa altura em que o país tem o maior número de casos em todo o mundo, “será provavelmente a pior”, pelo que “haverá infelizmente muita morte”.

“Todas as decisões que fazemos são para salvar vidas. Queremos a menor perda de vida possível. Usaremos todo o nosso poder, autoridade e recursos para manter os nossos cidadãos saudáveis e seguros. Queremos terminar esta guerra", explicou Donald Trump, lembrando, depois, que a economia continua a ser uma prioridade: “Vamos abrir o nosso país novamente. Não queremos continuar nisto durante meses e meses e meses. Vamos abrir o nosso país novamente”.

O novo coronavírus já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 60 mil.

O continente europeu, com cerca de mais de 610 mil infetados e mais de 44 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até hoje.