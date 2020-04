Coronavírus. Maioria dos brasileiros contra a demissão de Bolsonaro

A maioria dos brasileiros é contra a possível demissão do presidente Jair Bolsonaro, apesar das críticas crescentes em relação à forma como este tem tratado o surto de coronavírus no país. Esta é a conclusão de um estudo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, neste domingo.

Já morreram 431 pessoas no país.

O número de mortos no Brasil subiu de 359 para 431, enquanto o número de casos confirmados saltou de 9.056 para 10.078, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na tarde de sábado.

Aqueles que consideram a resposta de Bolsonaro à crise do novo coronavírus como "boa" ou "ótima" caíram de 35% para 33%.

Bolsonaro subestimou várias vezes a doença respiratória do COVID-19 qualificando-a de uma "pequena gripe", o que já provocando conflitos com governadores e até com seu próprio ministro da Saúde por este defender medidas de distanciamento social que o presidente considera economicamente desastrosas.

A insistência em combater o desemprego no meio de uma crise de saúde pública sem precedentes está desgastar o presidente politicamente, elevando o índice de aprovação para o nível mais baixo desde que assumiu o cargo no ano passado.