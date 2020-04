Coronavírus. Grécia impõe quarentena em segundo campo de refugiados

Veja também:

A Grécia impôs um período de quarentena obrigatória num segundo campo de refugiados, depois de um afegão, com 53 anos, ter acusado positivo à Covid-19.

A confirmação foi dada pela Ministra da Imigração grega. O homem infetado vivia com a sua família no campo de Malakasa, com outras centenas de refugiados. Este local, situado a cerca de 40 quilómetros a nordeste de Atenas, ficará fechado durante duas semanas, com reforço policial para assegurar o cumprimento do isolamento.

O infetado foi transferido para um hospital em Atenas e estão a ser feitos a outros refugiados para determinar a possível origem do seu contágio.

O campo de refugiados de Malakasa é o segundo a ficar em quarentena obrigatória depois de, na quinta-feira, 20 refugiados no campo de Ritsona terem acusado positivo ao coronavírus.

O governo grego anunciou a criação de espaços para quarentena nos campos, mas as organizações humanitárias receiam uma propagação descontrolada da pandemia e, por isso, pedem a evacuação imediata do centro de refugiados como o de Moria, onde estão cerca de 20 mil pessoas.



À data, a Grécia conta com 1.673 casos confirmados de coronavírus e 68 mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 64 mil. Dos casos de infeção, cerca de 246 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.