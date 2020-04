Rooney diz que futebolistas são "alvos fáceis" na questão da redução salarial

Veja também:

O internacional inglês Wayne Rooney acredita que os futebolistas profissionais, criticados por alguns membros do governo e parte da opinião pública por tardarem em aceitar baixar os salários, “são alvos fáceis" e "bodes expiatórios".

“Se o governo me contactar para que ajude financeiramente enfermeiros ou que financie a compra de ventiladores, ficarei orgulhoso de o fazer, enquanto souber para onde vai o dinheiro”, sublinhou o jogador, num artigo de opinião publicado no Sunday Times.

O avançado, de 34 anos, reagiu assim às críticas em relação ao facto de os jogadores ainda não terem concordado com a redução salarial, num momento de paralisação das competições devido à pandemia da Covid-19.

“Eu estou numa posição que me permite largar qualquer coisa, o que não é o caso de todos os futebolistas. E, subitamente, todos são confrontados com um pedido de redução de salários de 30% em todos os campos. Porque é que são os futebolistas os ‘bodes expiatórios’?” questionou o jogador, atualmente no Derby County, da segunda divisão.