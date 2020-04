Presidente da UEFA admite jogos à porta fechada até ao fim da época

Veja também:

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, admite a possibilidade da realização de jogos à porta fechada até ao final da temporada, para que seja possível terminar todas as competições internas e europeias até o dia 3 de agosto.

"Temos vários planos para o recomeço das competições europeias, mas a 3 de agosto tudo terá de estar terminado. Neste momento estamos dependentes dos governos nacionais e, honestamente, acho que a melhor solução passará por jogar à porta fechada, com televisão", disse, ao canal alemão "ZDF".

O responsável máximo da UEFA admite ainda que os jogos das competições europeias poderão ter de ser jogados nas mesmas datas que as provas internas, caso seja necessário. No entanto, Ceferin reconhece a possibilidade de não se voltar a jogar.

"A Liga dos Campeões e a Liga Europa devem estar terminadas no dia 3 de agosto. Estamos num contexto excecional e devemos ser flexíveis. Podemos jogar nas mesmas datas que as ligas locais, inclusive há mesma hora. Temos diferentes planos para o recomeço da Champions e da Liga Europa em maio, junho ou julho ou também existe a possibilidade de não voltarmos a jogar. Se as autoridades não nos permitirem jogar, não o podemos fazer", termina.

O futebol europeu está em suspenso - exceto na Bielorrússia -, devido à pandemia da Covid-19, que já infetou mais de meio milhão de pessoas no continente europeu.