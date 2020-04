FIFA poderá vetar redução salarial sem acordo com jogadores

A questão dos cortes salariais tem causado polémica principalmente em Inglaterra, com o sindicato de jogadores e recusar a redução salarial proposta. Em Espanha e Alemanha, vários clubes já anunciaram a redução salarial, com consentimento dos jogadores.

De acordo com um documento interno da FIFA a que a Reuters teve acesso, o organismo máximo do futebol mundial vai apenas aceitar cortes "proporcionais" e pretende que não existam descrepâncias acentuadas dentro do mesmo clube e da mesma liga. A FIFA apela para que ligas, clubes e jogadores cheguem a um acordo comum.

Nos casos em que não seja possível chegar a um acordo entre as diversas partes envolvidas, e em que "a lei nacional não seja passível de ser aplicada", as decisões unilaterais de alteração de contratos só vão ser reconhecidas se forem consideradas razoáveis pela Câmara de Resolução de Litígios (DRC) da FIFA.

Para considerar uma decisão unilateral como razoável, a FIFA terá em conta a situação financeira do clube, a proporção do salário reduzida, o salário líquido do jogador após a redução, se a decisão se aplica a todo o grupo de trabalho ou apenas elementos específicos e se o clube tentou chegar acordo de boa-fé.