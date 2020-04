Covid-19: Manchester City prescinde de 'lay-off' que cinco clubes ingleses usaram

O Manchester City garantiu este domingo que vai prescindir do recurso ao ‘lay-off’, ao contrário do que fizeram cinco clubes de futebol ingleses, face às consequências económicas da pandemia da covid-19.

“Podemos confirmar, após uma decisão do presidente e do conselho de administração na semana passada, que o Manchester City não usará esse programa do governo, que foi criado por causa do coronavírus", assegura o clube.