Casillas sugere fim dos campeonatos em dezembro

O antigo jogador Iker Casillas sugere que uma das hipóteses para concluir as competições, suspensas devido à pandemia da Covid-19, seria acabar a época em dezembro, se tudo voltar à normalidade em três ou quatro meses.

O antigo guarda-redes do FC Porto, que em fevereiro anunciou que se irá candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), levantou várias hipóteses nas redes sociais, sendo a conclusão das competições no final do ano civil uma delas, tendo em conta que o Mundial de 2022 se disputa excecionalmente no inverno.

“Como solucionas as datas do futebol europeu? Anulas a época? Adaptas a competição ao ano civil? Ou seja, se tudo estiver bem em três ou quatro meses, jogar o que resta da temporada e colocar as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa em dezembro”, escreveu.