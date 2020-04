Covid-19: “Se a situação se agravar pode pôr em causa a zona euro”

No entender do economista, “o passado não é indicador para o futuro” em termos da continuidade das instituições atuais, e não obstante a arquitetura da zona euro durar há pouco mais de 20 anos, pode existir um enquadramento mental de negação da mudança, e mesmo que seja “prematuro” decretá-lo, o fim da moeda única é um “cenário provável”.

Ricardo Cabral considera que a arquitetura do euro “sempre foi utópica e insustentável”, feita “de forma a defender os interesses do centro do poder, em particular da Alemanha e também da França”, com uma série de “soluções 'ad-hoc' que não se veem em mais nenhuma união económica e monetária do mundo desenvolvido”.

“A ideia de uma união é que o todo seja capaz de fazer mais do que as partes. Nós não temos o todo, não temos iniciativas globais, da federação. Essas iniciativas federais não existem. As partes, na realidade, conseguem fazer mais do que o todo. O todo está lá sempre a bloquear e a limitar”, considerou.

A sustentabilidade e os coronabonds

O economista crê que a zona euro se mantém por haver decisores “muito poderosos”, que, “sempre que a situação se aproximava do limite, tiravam um ‘coelho da cartola’”, dando como exemplo a frase do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi, que disse que faria “tudo o que for necessário para salvar o euro”.

“Mas uma solução que depende de pessoas individuais e do seu génio, brilhantismo ou visão para sobreviver, ou seja, uma solução que não é estável, como esta arquitetura, está sempre dependente de chegarmos a crises e termos decisores que são ou não capazes de, em condições difíceis, tomar as melhores decisões”, sustentou.

Assim, Ricardo Cabral considera que, “quando a arquitetura é demasiado inflexível, há o risco dela colapsar”, acrescentando que, mesmo se houvesse “decisores brilhantes nas capitais europeias e nas instituições europeias, iria ser muito difícil para esses decisores, com os instrumentos que existem na zona euro, responder à crise”.

Neste sentido, o professor universitário advoga que a mutualização da dívida pública à escala da zona euro, na forma de emissão de títulos conhecidos como ‘coronabonds’, não é “a solução mais óbvia ou mais segura” atualmente.

“Não foram criadas as estruturas, as instituições, para facilmente criar dívida mutualizada no curto prazo”, observou o economista, dado que “a emissão de dívida pressupõe um tesouro e uma capacidade fiscal”.

No seu entender, quem emita “dívida federal teria de ter receitas, nomeadamente receitas fiscais”, bem como “ter despesa, tal como um orçamento”.

“O problema é, por exemplo, quem paga essas receitas? Que tipo de impostos federais é que serão criados? Quais são as contribuições dos países membros? Quem, ou qual país beneficia da despesa que resulte desse orçamento federal? Como beneficia?”, questionou Ricardo Cabral, advogando que a mera existência destas perguntas implica que é “muito difícil realizar num curto espaço de tempo” a emissão de dívida mutualizada.