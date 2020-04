Vida ou morte? "Decisão deve ser o mais consensual possível e feita pela equipa de saúde"

“Estas decisões e as decisões em cuidados intensivos devem ser feitas sempre pela equipa de saúde que está a cuidar do doente e não por uma pessoa individual. São decisões normalmente de vida e de morte e, neste caso, mais se justifica que realmente exista um envolvimento de uma equipa. A decisão tem de ser o mais consensual possível”, argumenta.

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida defende que as decisões de vida ou de morte nos hospitais não devem ser solitárias, mas sim tomadas em conjunto pelos médicos para evitar a responsabilização individual. Em declarações à Renascença, Ana Sofia Carvalho, membro deste conselho, diz que estas deliberações devem ter o maior consenso possível.

Estado de Emergência. Medidas são por um bem maior

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida defende ainda que as medidas impostas pelo Governo perante o estado de emergência são justificadas, apesar de haver violação de direitos básicos.

Ana Sofia Carvalho sublinha que está implícito um bem maior. “Há proporcionalidade nas medidas e que justifica alguma violação de princípios éticos fundamentais, no sentido de encontrarmos a resposta para um bem maior, que é realmente a possibilidade de salvarmos a vida das pessoas que poderão e vão estar infetadas.”

Em Portugal, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas.

Os primeiros casos da Covid-19 confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março. Desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril o país mantém-se em estado de emergência, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil. Há ainda de cerca de 221 mil pessoas que recuperaram.