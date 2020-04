SNS 24 cria linha de atendimento psicológico

Na fase inicial de funcionamento, este projeto será acompanhado por uma comissão que irá otimizar a integração e articulação com a rede de serviços de Saúde Mental, avança em comunicado o ministério da Saúde e a Ordem dos Psicólogos.

A Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Fundo de Emergência COVID-19 e em linha com prioridade que sempre deu à saúde mental, contribuiu com um montante de 300 mil euros.

A Ordem dos Psicólogos prestou o seu contributo na conceção e desenho da linha, na formação dos profissionais e ainda na supervisão clínica do serviço.

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde é a entidade responsável por toda a gestão do SNS 24.