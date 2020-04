Science4COVID-19. Nasceu uma plataforma de cérebros para combater o coronavírus

Veja também:

É lançada este sábado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia a Science4COVID-19, uma plataforma online que pretende "unir a comunidade" no combate à pandemia de Covid-19.

À Renascença, o professor Nuno Rodrigues, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, explica que a ideia é aproximar os investigadores para um combate mais eficaz e acelerado ao novo coronavírus.

"O objectivo do Science4COVID-19 é ser um ponto de encontro para a comunidade científica e, no fundo, articular numa mesma plataforma a troca de experiências e de ideias, para que elas ganhem uma força maior e exista uma melhor articulação de ações no combate a esta crise da Covid-19."

O resultado que se espera tem uma grande abrangência, adianta o especialista. "Desde coisas mais avançadas como, por exemplo, o desenvolvimento de ventiladores ou adaptação de modelos de ventiladores, até iniciativas mais na área social como a agregação de esforços de entidades e laboratórios científicos que tem material, por exemplo, de protecção individual. A ideia será coordenarem a sua acção e cederem esse material às unidade de saúde."

Depois, a intenção é chamar a esta luta o mundo empresarial. "Tudo aquilo que é publicado ficará aberto ao público em geral e um dos objetivos da plataforma é precisamente esse, encontrar empresas ou outras entidades da sociedade civil que possam ver ali uma oportunidade de darem uma ajuda e fazerem com que estas ações possam ter uma eficácia muito maior no terreno, e possam ser desenvolvidas no mais curto espaço de tempo possível."

O portal foi desenhado pela Unidade para a Computação Nacional e promete muito cérebro no combate à pandemia.