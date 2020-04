Morte no aeroporto. Mais inspetores do SEF, enfermeiros, médicos e seguranças sob investigação

A Polícia Judiciária está a investigar mais inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), médicos, seguranças e enfermeiros no âmbito do caso do ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa, no dia 12 de março, depois de ter sido espancado, segundo avança o "Diário de Notícias".

De acordo com a publicação, o ucraniano terá sido agredido entre as 8h15 e as 8h35, o que lhe terá provocado diversas costelas partidas, que dificultaram a respiração. A morte foi declarada às 18h40.

Durante as dez horas entre as agressões dos três inspetores, que se encontram a ser investigados e em prisão domiciliária, o ucraniano esteve em contacto com diversas pessoas, que não reportaram o caso e não tiveram qualquer iniciativa para o socorrer.

Entre as pessoas que estarão a ser agora investigadas pela PJ estão os seguranças do Centro de Instalação Temporária do SEF, onde o ucraniano foi agredido, mais dois inspetores do SEF, que se aperceberam que o ucraniano não estava bem quando o tentaram reencaminhar para o voo de regresso à Turquia, uma enfermeira e dois socorristas da Cruz Vermelha, o médico do INEM que declarou o óbito e ainda dois agentes da PSP, que escoltaram a ambulância.

Para além disso, está ainda a ser investigada a demora do SEF a informar as autoridades competentes da morte do ucraniano. De acordo com o DN, o SEF informou o Ministério Público apenas três horas depois de ter sito declarado o óbito e apenas seis dias depois comunicaram a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).