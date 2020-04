Ministra da Saúde alarga uso de máscaras a outros profissionais

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A Ministra da Saúde reiterou o conselho para o uso de máscara em ambiente hospitalar e alargou a recomendação a outros profissionais. Em conferência de imprensa, Marta Temido elencou quem a deve utilizar. "Aconselha-se a todas as pessoas com sintomas e que trabalhem em instituições de saúde. Os equipamentos de proteção individual como máscara e luvas estão também aconselhados a profissionais ou pessoas que possam entrar diretamente em contacto com doentes suspeitos ou confirmados, doentes imunossuprimidos, os doentes oncológicos e em outras situações específicas, como elementos das estruturas prisionais, forças militares e profissionais que trabalhem em estabelecimentos de primeira necessidade e que estão a atender ao público", diz. A ministra anunciou ainda a criação de uma comissão de acompanhamento da resposta nacional de medicina intensiva e ativou os gabinetes de crise de saúde mental.

Correção nos dados dos óbitos Marta Temido fez ainda vários esclarecimentos em relação à correção de dados nos óbitos, relativamente a três alterações do boletim epidémico deste sábado. "Na região do Alentejo constava um óbito e hoje zero, havia mais um óbito no grupo masculo dos 50 aos 59 anos e no feminino dos 70 aos 79. Isto decorre depois do resultado laboratorial ter decretado que não foi uma morter associada à Covid-19", explica. Nos dados entre 21 de fevereiro a 16 de março, Marta Temido revela que, em Portugal, cada pessoa "infetava, em média, 1.81 pessoas, que mostra que a doença estava a crescer, mas com uma taxa de casos secundários já inferior ao que tivemos".