Graça Freitas garante que Portugal vai testar imunidade da população

Explica também que é preciso perceber quanto tempo dura a imunidade ao vírus: "A metologia está a ser equacionada pela comunidade científica internacional. É preciso perceber se a imunidade é duradoura ou não. O histórico do vírus ainda é curto e temos de esperar que o tempo passe para saber mais".

A diretora-geral da Saúde garante que serão feitos testes à imunidade dos portugueses à Covid-19 para perceber a proporção que desenvolveu anticorpos e, consequentemente, este em contacto com o coronavírus.

Regresso à normalidade sem data definida

Questionada sobre uma possível data para a reabertura das escolas, a responsável da DGS explica que o regresso à normalidade está em estudo, de acordo com as medidas tomadas pelo governo e que terá de ser feito de forma gradual.

"Temos estado com um número de académicos a fazer o acompanhamento da epidemia, com dados reais e projeções. Estamos a acompanhar a intrução das medidas. Temos muito trabalho para fazer e para perceber em que altura será útil começar a introduzir alguma normalidade nas nossas vidas, de que forma e com que graduação. É importante também perceber como é que isso será monotorizado. Estas medidas requerem muita ponderação", termina.

O balanço diário da Direção-Geral e Saúde revela que Portugal regista 266 vítimas mortais e 10.524 infetados.