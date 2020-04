Deslocações limitadas durante a Páscoa. Cuidadores informais pedem isenção

Veja também:

A Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) está preocupada com o facto de o apoio aos idosos e pessoas vulneráveis não ser uma excepção nas restrições à circulação durante o período da Páscoa.

O n.º 1 do art.º 6.º do Decreto 2-B/2020, que prorroga o estado de emergência para fazer face à pandemia de Covid-19, impõe limitações à circulação, impedindo deslocações para fora do concelho de residência entre as zero horas de dia 9, próxima quinta-feira, e as 00h de 13 de abril, admitindo exceções apenas para quem vai trabalhar e munido de declaração da entidade patronal, motivos de saúde ou urgência imperiosa.