Decisões de vida ou de morte devem ser tomadas em equipa, diz conselho de ética

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) alertou esta sexta-feira para o perigo de esgotamento do pessoal médico, que durante a pandemia de Covid-19 é particularmente vulnerável, tanto física como psicologicamente.

Num parecer a que a Renascença teve acesso, em que analisa as medidas tomadas pelo Governo até agora, e tece considerações sobre potenciais cenários de futuro num quadro de pandemia, o CNECV recomenda especial atenção para com os profissionais de saúde e recomenda que decisões de vida ou de morte sejam tomadas em equipa.

“Nas situações de escassez de recursos humanos deve ter-se especial atenção ao esgotamento físico e mental dos profissionais, promovendo condições e apoios que ajudem a minorar a exaustão e a melhorar a capacidade de resposta clínica. A fadiga por compaixão e a síndrome de burnout derivam frequentemente de conflitos éticos que decorrem da prática dos cuidados intensivos, como acontece com as decisões de atribuição do equipamento de ventilação assistida disponível ou de desligar tal equipamento”, lê-se no documento.