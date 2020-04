Coronavírus. Moncorvo tem 14 casos positivos em Unidade de Cuidados Continuados

Veja também:

Há 13 utentes e uma funcionária contaminados pelo novo coronavírus na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, indicou o provedor da misericórdia local.

"Há 14 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 13 são utentes e uma funcionária", confirmou à Lusa Fernando Gil, adiantando que "foram acionados todos os mecanismos possíveis para conter a propagação da covid-19 (a doença provocada pelo novo coronavírus)".

A UCC é gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Torre de Moncorvo (SCMTC) e tem 24 utentes, sendo que 11 utentes testaram "negativo" para o coronavírus.

As medidas de contingência já foram aplicadas há mais de 15 dias, estando a UCC em isolamento profilático.

O presidente da câmara de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, adiantou à Lusa que os 24 utentes foram separados em dois grupos.

"Há 13 utentes infetados que foram transferidos para uma ala da UCC e em outra estão os não infetados. A acompanhar os doentes que se encontram na UCC estão de serviço cinco funcionários, sendo que três são auxiliares e dois enfermeiros", concretizou o autarca.

O município de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, começou a fazer testes de despistagem em todos as Intuições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho em 1 de abril.

"Os testes que revelaram 14 pessoas infetadas foram realizados por uma equipa da Unidade Local de Saúde do Nordeste e foram realizados na quarta-feira", indicou aquele responsável.

A covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 266 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na sexta-feira, e 10.524 infetados (mais 638).