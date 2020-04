Turquia retém encomenda de ventiladores para Espanha. Portugal quer evitar desvios

"Sabemos das restrições impostas pela Turquia para a saída de equipamentos médicos, com receio da evolução da pandemia no país, devido ao risco da falta de ventiladores. Caso os equipamentos não cheguem a Espanha, a empresa deve devolver o dinheiro que já foi pago", disse González Laya.

As encomendas foram feitas e pagas pelos governos autónomos de Castilla-La Mancha e Navarra, mas a remessa não terá recebido aprovação na alfândega. Arancha González Laya anunciou que esteve em reuniões com o ministro dos negócios estrangeiros turco, sem qualquer efeito.

Jevier Remírez, porta-voz do governo de Navarra afirma que "para todos os efeitos, aqueles ventiladores são propriedade do governo de Navarra e não os vamos dar como perdidos".

A Espanha superou a Itália no número de casos positivos com a Covid-19, com 124.736 pessoas infetadas. Há ainda 11.744 mortes em registo. A Turquia conta com cerca de 20 mil casos positivos e 425 mortes.

Situação preocupa Portugal



Marta Temido, ministra da saúde portuguesa, está ciente de alguns desvios que têm acontecido, fala num mercado "num contexto de enorme agressividade", mas espera que a encomenda de quase 1500 ventiladores chegue a Portugal sem problemas.

"Temos perceção que o mercado de equipamentos e até de reagentes está a funcionar num contexto de grande pressão e enorme agressividade. Têm acontecido alguns desvios, mas queremos garantir que todos os equipamentos chegam em segurança, com o apoio de toda a linha, quer de compra, doação, entidades ao nível do ministério dos negócios estrangeiros e empresariais. A última entrega está prevista para meados de abril", disse, este sábado, em conferência de imprensa.

Portugal encomendou cerca de 1500 ventiladores, sendo que a primeira remessa de 144 chegará já no domingo: "Em lista para entrega temos 1298 ventiladores invasivos e 140 não invasivos. 144 chegam já amanhã. Sabemos que o voo estava a sair do local de origem, vimos imagens do embarque, esperamos que chegue tudo de acordo com o que foi encomendado".