Reino Unido regista novo recorde diário de mortes por Covid-19

O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido aumenta em 708 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário. No total, já faleceram 4.313 pessoas, segundo a atualização deste sábado do Ministério da Saúde britânico.

O número de casos de pessoas diagnosticadas com a doença também aumentou em 3.735 desde sexta-feira, para 41.903.

As mortes referem-se a pacientes que morreram no hospital e que foram diagnosticados com Covid-19 e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte registados até às 17h00 do dia anterior. O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9h00 do dia em questão.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos, e o registo dos óbitos pode demorar mais tempo, pelo que algumas mortes podem não ser incluídas no balanço diário, refere o Ministério da Saúde.