Espanha prolonga estado de emergência até 26 de abril

A Espanha superou a Itália no número de casos positivos com a Covid-19. No total, são já 124.736 casos positivos, depois da atualização desde sábado do Ministério da Saúde ter anunciado mais 7.026 infetados.

Itália, que ainda não atualizou os números este sábado, tem cerca de 119 mil infetados.

A Covid-19 fez ainda mais 809 mortos em Espanha, um número inferior ao dos últimos dias, que tem superado os 900 mortos diários. O total de mortos sobe assim para 11.744.

Este sábado, o líder do governo espanhol, Pedro Sánchez, confirmou que o Estado de Emergência vai ser prolongado até 26 de abril.



Os Estados Unidos da América continuam a ser o país mais afetado pela pandemia. São mais de 275 mil casos positivos e cerca de 7,4 mil mortos confirmados.



Portugal regista 9.886 casos positivos, 246 mortos e 68 casos recuperados. Dos infetados, 1.058 estão internados e 245 estão em cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil. Há ainda de cerca de 221 mil pessoas que recuperaram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.





[notícia atualizada às 13h00]