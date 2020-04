Coronavírus. Casos aumentam no Brasil e taxa de letalidade em jovens está acima da média

Veja também:

O Brasil já tem mais de 10 mil infetados com o novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.222 novos casos e mais 72 mortos.

São Paulo continua a ser o estado com maior número de vítimas mortais: 260. O número de casos ascende aos 4.466. A seguir encontra-se o Rio de Janeiro, com 1.246 infetados e 58 mortos.

Segundo o mais recente boletim do Ministério brasileiro da saúde, ao todo, já morreram 431 pessoas no país. A taxa de mortalidade é de 4,2%.

Entretanto, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, confirma que as autoridades estão a analisar a taxa de mortalidade entre os jovens no país.

A taxa de morbilidade de jovens no Brasil é, até agora, é um pouco maior que em outros países. “Não sabemos explicar por que isso acontece, mas não é número relevante, que nos surpreenda”.