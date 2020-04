Alemanha supera os 85 mil casos diagnosticados com o coronavírus

Veja também:

A Alemanha, quarto país no mundo com mais casos diagnosticados, regista, este sábado, 85.778 infetados, um aumento de 6.082 em relação ao dia anterior, revela a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

De acordo com o Instituto Robert Koch são agora 1.158 vítimas mortais, um aumento de 141 nas últimas 24 horas.

O estado federado da Baviera, o maior do país e o mais afetado, ultrapassa os 21.900 casos e regista 349 vítimas mortais. Bremen é, por agora, o que menos sofre com o novo coronavírus, com 354 casos e seis vítimas mortais.

A chanceler alemã, Angela Merkel, terminou esta sexta-feira a sua quarentena de 14 dias e regressou à sede do Governo, após três testes indicarem que não está infetada com o coronavírus, disse um porta-voz da chancelaria.

A líder do executivo alemão gravou um novo vídeo reiterando a importância do cumprimento das medidas de contenção nesta época festiva.

“Todos viveremos uma época de Páscoa completamente diferente”, salientou, sublinhando que este ano não haverá igreja, reuniões familiares, férias na praia, caminhadas ou fogueiras com grupos, “este ano não”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.



Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.