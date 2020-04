Interino passa a definitivo. Bayern renova com Flick até 2023

O Bayern de Munique anunciou que Hansi Flick será o treinador da equipa principal até 30 de junho de 2023, depois de ter substituído Nico Kovac, despedido em novembro.

Flick foi apenas anunciado inicialmente como treinador interino. A direção do clube bávaro não conseguiu encontrar substituto e anunciou o técnico até ao final da temporada.

Os grandes resultados do Bayern de Munique sob a sua tutela convenceram a direção a oferecer um contrato permanente por mais três temporadas. Flick venceu 18 dos 21 jogos que disputou à frente da equipa. O Bayern é líder isolado da Bundesliga, está nas meias-finais da Taça da Alemanha e está perto dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido o Chelsea, em Londres, por 3-0.

"O FC Bayern está muito satisfeito com o trabalho de Hansi Flick. A equipa teve um bom desempenho com ele, joga um futebol atrativo, que se reflete nos resultados”, enalteceu o presidente do Bayern, Karl-heinz Rummenigge.

Flick não era treinador principal desde 2006, quando deixou o Hoffenheim. Desde então, foi treinador-adjunto do RB Salzburgo, em 2006/2007, da seleção alemã, entre 2007 e 2014, tendo estado presente na conquista do Mundial2010.

Em 2017/18 assumiu a posição de diretor-desportivo do Hoffenheim e assinou pelo Bayern no início da época, primeiro como adjunto de Kovac e, agora, como treinador principal.

"Estou ansioso para enfrentar as próximas tarefas com minha equipa técnica e com o plantel. As conversas com Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić foram muito boas e de mútua confiança. Juntos, definimos a direção para os próximos anos. Tenho certeza de que podemos conseguir muito juntos”, disse.