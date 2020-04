O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, assumiu poderes quase ditatoriais e a UE nada faz. Esta crítica consta da última edição do semanário britânico “The Economist” e merece ser analisada.

Já aqui várias vezes lamentei a tendência do primeiro-ministro húngaro para o autoritarismo. V. Orbán gaba-se, aliás, de instaurar no seu país uma democracia “iliberal”. A dúvida, agora, é se ainda existe, na Hungria, uma democracia.

Claro que há ali uma fachada democrática. Mas no regime de Salazar e M. Caetano também havia eleições, um parlamento (a Assembleia Nacional), etc., e não era uma democracia. Orbán tem vindo a eliminar a independência judicial, com o poder político a mandar na justiça. Limitou as liberdades de imprensa e de ensino. E mudou a constituição e o sistema eleitoral, de maneira a que o seu partido tenha no parlamento uma maioria confortável, que aprova tudo o que V. Orbán quer.

Agora, o primeiro-ministro húngaro fez aprovar uma lei que lhe permite governar por decreto, sem necessidade de validação parlamentar e por um período indefinido. Orbán queria reduzir também os poderes dos autarcas, alguns dos quais se opõem ao primeiro-ministro. Mas Orbán recuou neste ponto, perante as críticas internas.

Em síntese, o primeiro-ministro húngaro aproveitou a pandemia para avançar no sentido da ditadura. E o que tem feito a UE? Em Setembro de 2018 o Parlamento Europeu recomendou ao Conselho Europeu a instauração de um procedimento disciplinar à Hungria por violação grave dos valores europeus por parte do governo de Viktor Orbán, nomeadamente em matérias como as migrações e o Estado de direito. Esta foi a primeira vez na história da UE em que o PE solicitou a ativação do artigo 7.º do Tratado da UE, que prevê, como sanção máxima, a suspensão dos direitos de voto a um Estado membro.

Só que o Conselho Europeu não deu seguimento ao caso. A Polónia e outros países da antiga órbita soviética têm travado o processo. E o Brexit absorveu todas as atenções, pois exige uma frente comum dos 27 face ao Reino Unido. O que foi conseguido, pelo menos até aqui, mas com o dano colateral de permitir, por omissão, a deriva iliberal e nada democrática na Hungria.

Agora, porém, V. Orbán foi longe demais. O seu partido, o Fidesz, faz parte do Partido Popular Europeu (PPE). O PPE suspendera o Fidesz em março do ano passado, uma medida sem grande significado prático. Mas, nesta altura, 13 líderes de partidos da família política europeia de centro-direita, numa carta dirigida ao presidente do PPE, Donald Tusk, pedem a expulsão do Fidesz do PPE. Nos subscritores não estão os líderes do PSD nem do CDS, o que é de lamentar.

A Comissão Europeia prometeu vigiar as medidas de emergência por causa do vírus, para garantir que os valores fundamentais da UE são respeitados. Apoiaram esta posição dez países: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Suécia.

V. Orbán pediu ajuda à líder demissionária da germânica CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, contra a expulsão do seu partido do PPE. Ou seja, será Merkel a decidir se essa expulsão se concretiza ou não. Mas o Conselho Europeu não pode continuar a ignorar o que se passa na Hungria. Não dá jeito enfrentar este problema delicado em plena pandemia do coronavírus, mas é uma questão de princípio. A menos que a UE abdique da democracia e assim deixe de fazer sentido.