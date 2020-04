Artistas unidos contra o tédio. Um festival para tempos de emergência

O Ensaio Geral desta semana abre uma janela para toda a atividade cultural que o pode ajudar a suavizar o momento de confinamento que todos vivemos.

Da sua casa saiba que pode, já este sábado, assistir a uma edição de emergência do Festival Iminente (via Instagram), nomes como com Ana Moura, Mayra Andrade ou Dino D’Santiago.

Poderá também pôr os seus miúdos a dar asas à imaginação e a criarem verdadeiras obras de arte a partir da pintura do mestre Júlio Resende, uma iniciativa do Lugar do Desenho.

Temos sugestões de livros para si, um deles a nova obra da espanhola Rosa Montero.

Saiba ainda o que anda a Broteria a disponibilizar gratuitamente na internet nestes dias de estado de emergência.

Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), desvenda as habituais sugestões semanais. E se quiser ouvir o fado, não precisa de fazer silêncio, basta ouvir-nos até ao fim onde conversamos com o fadista Rodrigo Costa Félix sobre o seu novo disco, "Tempo".