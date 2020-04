Paulo Rangel. Autorização da Comissão Europeia é boa notícia mas não substitui os “coronabonds”

Paulo Rangel conclui que esta “é uma excelente notícia”, que no entanto, “já era esperada” e que “não substitui as boas notícias que nós necessitamos sob o ponto de vista do financiamento de um plano de recuperação económica”. Daí, estes apoios, não “dispensarem a discussão sobre os coronabonds”.

O eurodeputado do PSD lamenta as declarações do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que este sábado, em entrevista a vários jornais europeus, defendeu o adiamento do debate sobre os “coronabonds” para depois da crise e a concentração nas medidas em que haja consenso.

Paulo Rangel diz que “Centeno não é, afinal, a favor dos “coronabonds” e isto mostra que não basta o primeiro-ministro ter voz grossa”, no “bater a pé à Holanda”, uma vez que é o ministro português e o “presidente do Eurogrupo a baixar as expectativas”. “Ele já desistiu”, conclui.