Comissão Europeia permite a Portugal injetar 13 mil milhões de euros para financiar a economia

A Comissão Europeia (CE) deu autorização este sábado a que o Estado português possa injetar 13 mil milhões de euros para combater o impato económico da crise do novo coronavírus. A CE aprovou também pacotes de ajuda que Grécia e a Polónia podem pôr em marcha.

A ajuda será feita através de financiamentos de milhares de milhões de euros dos respetivos estados, através de empréstimos e garantias.

Segundo a vice-presidente da Comissão Europeia, a vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager, este apoio a Portugal vai permitir ao o país dar "apoios diretos e garantias públicas sobre empréstimos para ajudar pequenas e médias empresas, e as grandes empresas e assim cobrir as necessidades de investimento e capital".

A Comissão, que aplica as regras que proíbem as ajudas de estado na UE, aliviou esta legislação em março de forma a permitir que os governos da UE apoiem empresas e bancos. Essa é a resposta à paragem da produção na Europa, e às regras de confinamento que muitos países adotaram para impedir a propagação do vírus.

Numa série de declarações no final da sexta-feira e no sábado, a Comissão aprovou um programa de auxílio estatal de 13 mil milhões de euros para a economia portuguesa, um plano de garantias estatais de 22 mil milhões de euros para a Polónia e um apoio de dois mil milhões de euros para a economia grega.