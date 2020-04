Dez milhões de desempregados em duas semanas atiram a América para a pior crise desde 1929

Veja também:

Robert Samuelson é um homem prudente. Há cerca de 20 anos escutei-o com atenção numa conferência internacional, onde veio falar daquilo que sabe — economia.

A mulher veio com ele dos EUA para a Europa, mas não no mesmo voo. Com três filhos, quando viajavam acreditavam sempre que era preciso muito azar para cair um avião, mas dois no mesmo dia era quase impossível. A prudência dava-lhes quase a garantia de que os filhos nunca ficariam órfãos.

Imaginem onde foi a conferência? Próximo de Milão, em plena Lombardia, justamente a região onde o coronavírus irrompeu na Europa em toda a sua dimensão trágica.

Colunista do "Washington Post", depois de muitos anos a escrever na "Newsweek", entre outras publicações, Samuelson analisa desde os anos 1970 a economia americana e mundial e, como homem prudente que é, prometeu a si mesmo que nunca usaria a palavra "depressão" para descrever o estado da economia.

Em seu entender, os economistas e políticos que ocasionalmente o faziam exageravam porque pretendiam assustar as pessoas para que pensassem que o fim do mundo estava ao virar da esquina ou fazer com que elas pressionassem o Congresso para aprovar alguma lei do seu agrado.

E era também, naturalmente, porque sempre viu na Grande Depressão de 1929 características que nunca se repetiram durante a sua longa vida de colunista. Nos anos 1930, o desemprego nos Estados Unidos atingiu os 25% e manteve-se nos dois dígitos durante toda a década. Enquanto o produto interno bruto (PIB) contraía 25% entre 1929 e 1933, as falências quer na agricultura, quer na indústria, atingiram uma dimensão nunca mais vista.

Depressão concebível

Esta semana, Robert Samuelson quebrou a promessa. Não porque pense que o mundo mergulhou já numa depressão, mas porque pela primeira vez na vida pensa que uma depressão é concebível.

E porquê? Porque o ciclos económicos são cada vez mais imprevisíveis e a instabilidade é tamanha que as soluções adotadas parecem não resolver as dificuldades.

Refere-se concretamente às tradicionais descidas dos juros e aos aumentos dos défices orçamentais, políticas que “estão a perder poder terapêutico” porque “não nos têm protegido de surtos cada vez maiores de instabilidade”. A grande recessão de 2009 foi mais violenta do que todas as que houve no pós-guerra — e foram dez, entre 1945 e 1990. Foi combatida com um pacote de 1 bilião de dólares.

A atual crise provocada pelo coronavírus vai ser combatida por um pacote de 2,2 biliões. Mas como se baseia essencialmente nas mesmas terapias, Samuelson tem dúvidas sobre a sua eficácia.