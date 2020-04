​Rock in Rio Lisboa adiado para o próximo ano devido à Covid-19

A edição deste ano do Rock in Rio – Lisboa foi adiada para junho de 2021 devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta sexta-feira Roberta Medina, vice-presidente executiva da organização.

“Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favorável (maio), pelo que tomámos a decisão de alterar as datas da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, com a certeza de que esta será uma edição ainda mais mágica e especial”, explica Roberta Medina.

Os bilhetes já adquiridos manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz.

A vice-presidente executiva do Rock in Rio adianta que o festival estará de volta em 2022, com dois anos consecutivos de festa e música em Lisboa.

“Iremos aguardar pelo levantamento do estado de emergência para partilhar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz”, explica Roberta Medina.

Do cartaz da edição deste ano do Rock in Rio Lisboa estavam confirmados nomes como Post Malone, Foo Fighters, The National, Camila Cabello, Black Eyed Peas ou Duran Duran.