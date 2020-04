“Olá, sou Luz Casal, como estás?” Cantora espanhola transmite palavras de ânimo ao telefone

Enquanto outros cantores e músicos estão a usar este tempo de confinamento provocado pela pandemia de Covid-19 para partilhar nas redes sociais o seu trabalho, a cantora espanhola Luz Casal decidiu fazer algo diferente. Desde há uma semana que, através do seu perfil de Instagram, se colocou à disposição para telefonar àqueles que estão sozinhos em casa. Diz que “sabe a importância de uma palavra amável e de ânimo”, mas avisou que não iria cantar. É sempre entre as seis da tarde e as oito da noite que a cantora que eternizou o tema “Piensa en Mi”, entre outros sucessos, pega no seu telemóvel e liga aos que lhe pediram. Logo no primeiro dia, lamentou não chegar a todos, porque os pedidos superaram a sua expectativa. Luz Casal surpreende alguns a quem telefona. Exemplo disso foi uma enfermeira infetada com o novo coronavírus quanto estava ao serviço. Estava a caminhar dentro do quarto a ouvir a música Luz Casal quando o telefone tocou. À cantora, a enfermeira mostrou resiliência e disse que só se quer curar para regressar ao trabalho.





A cantora de origem galega tem telefonado a outros profissionais de saúde, como médicos, mas também a polícias, pessoas infetadas ou familiares de pessoas hospitalizadas com a Covid-19. No seu perfil de Instagram, revela que a experiência tem sido “muito emocionante e divertida”. Foi o caso de um avô de 92 anos, cujo neto deu à cantora o número. Perante a surpresa a este avô, ao sexto dia de telefonemas, Luz quebrou as regras e acabou a cantar. “É um orgulho para a Galiza, sou seu admirador”, repetia este avô, que dizia à cantora: “Não sabe o quanto me faz feliz!”





Luz Casal não conhece quem está do outro lado do telefone, mas há uma familiaridade no tom com que as conversas decorrem, pelo menos em algumas que a cantora partilha nas redes. A voz do sucesso “Entre Mis Recuerdos” confessa que sente que “não temos ferramentas” para lidar com esta situação de pandemia que nos obriga a ficar em casa e varre tantos, mas sublinha que “é preciso encontrar forças”. A todos, aconselha a “aproveitarem para fazer coisas que a rotina não deixa” em tempos sem pandemia. Um dos telefonemas que fez foi para um técnico de raio-X que fazia anos. A cunhada pediu a Luz Casal para lhe telefonar. Ele, que fala da avalanche de trabalho nos hospitais espanhóis, mostra-se satisfeito por receber uma chamada da sua cantora preferida. A cantora que vai assim reunindo várias histórias pessoais e fala numa “montanha russa de emoções” em resultado destes telefonemas. Uma das chamadas foi para o telefone de uma médica, que ficou infetada com o novo coronavírus quando estava ao serviço no hospital. Agora em confinamento num quarto de hotel, longe da família, esta profissional quer recuperar para voltar à frente de batalha. Na chamada, Luz Casal pede-lhe que quando regresse ao hospital leve a sua mensagem de agradecimento a todos os profissionais de saúde. Porque o número é anónimo quando o telefone toca, alguns não atendem. Mas uma empregada de limpeza de um hospital espanhol foi uma das que atendeu. Helena tem 37 anos e está em isolamento em casa, depois de ter sido contaminada com o novo coronavírus, também enquanto trabalhava. Esta mulher nem quer acreditar que é mesmo Luz Casal quem está do outro lado do telefone. “És incrível” diz à cantora.