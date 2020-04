Frederico Lourenço: Pandemia é “Deus ou o destino a porem-nos à prova para mostrarmos a melhor natureza”

Já lá vão mais de 10 dias desde que começou as aulas virtuais de latim. Frederico Lourenço não consegue deixar de fazer um paralelismo: “Na Universidade de Coimbra abrimos para o primeiro ano da Licenciatura em Estudos Clássicos, as vagas que o Governo nos permite, que são 20 lugares. Temos sempre 20 pessoas numa aula de latim. Agora estar a dar aulas de latim para milhares de pessoas é uma situação nova e extramente estimulante.”

“O isolamento para mim não é problema, porque isso é para mim o meu estado normal [risos]”, confessa Frederico Lourenço numa entrevista telefónica à Renascença. O escritor e ensaísta que tem vindo a traduzir a Bíblia a partir do grego tem usado as redes sociais para, em tempo de estado de emergência, dar aulas de latim pela internet. “A grande surpresa tem sido a adesão. A página tem neste momento 11 mil e 100 seguidores”.

As aulas de latim não foram, para Frederico Lourenço, um momento para matar o tempo que este isolamento profilático impõe. O autor defende que “temos de aproveitar todas as oportunidades na vida para fazer qualquer coisa da nossa consciência e de nos desenvolvermos”, porque "é essa a finalidade da vida humana, é o desenvolvimento interior”.

Há respostas na Bíblia para tudo, também para o atual momento

“A fase em que estamos agora é muito desafiante. Leva-nos a questionar muitas coisas. Aquilo que podemos todos pensar é que há coisas que têm valor e não é um valor dependente das circunstâncias”, explica Frederico Lourenço sobre o momento que o mundo, e em particular Portugal vive.

Nesta entrevista à Renascença, o tradutor da Bíblia, editada pela Quetzal, diz que estamos numa altura “em que o ser humano é posto à prova”.

No entender de Frederico Lourenço, “a resposta que os seres humanos e os governos dão e o grau de empatia que possamos ter com as situações terríveis e humanas que emergem desta situação, é um exame que o destino ou Deus nos dão”.