Eduardo Lourenço vence Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes

O ensaísta nascido em São Pedro de Rio Seco, em Almeida, no distrito da Guarda, dá uma “atenção compreensiva e crítica aos problemas culturais e sociais emergentes no mundo contemporâneo” e assume uma “renovadora mitografia do ser lusíada”.

Numa primeira reação, o ensaísta Eduardo Lourenço mostra “grande surpresa” com o prémio e ironiza dizendo: “ Já não estou em idade para receber prémios ”. Mas, por escrito, manifesta à Renascença “grande satisfação e honra” com esta distinção.

Este prémio, concedido pela Igreja católica através do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, e com o apoio da Renascença , visa destacar o percurso e obra de personalidades que, além de atingirem elevado nível de conhecimento ou criatividade estética, refletem o humanismo e a experiência cristã.

Autor de obras como “Heterodoxia”, diz o júri que a “obra ensaística” e a escrita de Eduardo Lourenço são “de rara qualidade literária” e revelam “a qualificada condição de filósofo” e uma “fecunda questionação da sua circunstância nacional e internacional”.

O júri desta edição foi constituído pelos bispos D. João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais; D. Américo Aguiar, presidente do Conselho de Gerência da Renascença; o padre António Trigueiros, S.J.; a académica Maria Teresa Furtado; Guilherme d’Oliveira Martins, administrador da Fundação Gulbenkian; e José Carlos Seabra Pereira, da Pastoral da Cultura.

Dado o momento atual de estado de emergência, as reuniões de júri foram mantidas em modo virtual.

No comunicado do júri é destacada a “educação familiar católica” de Eduardo Lourenço que “nunca renegou os princípios e os ditames do humanismo cristão”. Pode ler-se mesmo que “Eduardo Lourenço sustentou sempre, com desassombro e brilho, que a sua demanda de Conhecimento se queria coerente com o horizonte da «vivência mesma da Verdade» e que nela obedecia, «por temperamento e por formação espiritual», à «única motivação radical» que «finalmente é como decisão de ordem “religiosa" e mesmo "mística" [...] que melhor se compreenderá» («Segundo Prólogo sobre o Espírito de Heterodoxia»)”.

Apaixonado pela poética de Fernando Pessoa ou a escrita de Antero de Quental, Eduardo Lourenço é, segundo o júri, alguém que tem uma “radicalidade pensante”, na qual “decorreu o confronto inquieto com o sentido do trágico, em autores que particularmente o atraíram (como Antero de Quental) e na perspetivação do seu próprio destino”.

“Há dias em que madrugamos e julgamos que vamos apanhar Deus. Em vão: Deus levanta-se sempre mais cedo!...” – a frase de Eduardo Lourenço é sublinhada pelo júri no seu comunicado.