"Vai haver um reforço financeiro extraordinário para as instituições de solidariedade"

Veja também:

O presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) lembra que a crise ainda está no início, receando que os problemas se agravem, em particular nas instituições de solidariedade. O padre Lino Maia espera apoios do Estado e da banca para evitar “colapsos” no setor social.

Nesta entrevista conjunta defende que prioridade nos lares de idosos e residenciais têm de ser os “testes”, perante a pandemia de Covid-19.





Entre as associadas da CNIS, podemos dizer que a grande preocupação está centrada nos lares de idosos?

Lares de idosos e lares residenciais, convém ter também presente este setor, porque estes são lares onde estão pessoas com deficiência, normalmente sem retaguarda familiar, carecidos também de muitos apoios. E são provavelmente, até, a população mais fragilizada.

Claro que os lares de idosos são muito mais. Nas instituições associadas da CNIS estamos a falar de 843, mas depois há muitos outros, é certamente uma população, um conjunto de cerca de 2 mil lares, porque há lares de misericórdias, lares lucrativos e outros. Nestas alturas, diria que a contaminação atinge uns e outros.

Nos últimos dias, temos vindo a ouvir, de vários quadrantes, a preocupação com a falta de testes nos lares de idosos. Ainda esta semana, essa preocupação foi expressa, em entrevista à Renascença, pelo bispo de Aveiro e surgiram notícias, entretanto, de que há lares com mortes por Covid, sem testes de despistagem. Qual é a real dimensão deste problema e quais as suas principais implicações?

Esses casos de pessoas que têm morrido não são propriamente de instituições – IPSS ou Misericórdias – mas é evidente que o problema é igual. São necessários testes, testes, testes.

E faltam esses testes?

Faltam. Aquilo que tem sido garantido é que vão fazer testes quando há sintomas, sinais. É preciso começar por esses, certamente, mas precisamos em todos os lares, porque quando se encontram sinais, sintomas, provavelmente já é tarde, já o vírus anda em mais do que uma pessoa.

E há também essa dificuldade de testar toda a gente que está no lar? Ou seja, não testar apenas quem está com sintomas, mas todos os idosos e todos os funcionários.

Não pode ser apenas o testar. Isso é fundamental, muito importante, mas ao testar é importante que haja já um conjunto de respostas de emergência, como sejam residências alternativas, voluntários para substituir trabalhadores, equipamentos de proteção individual. É importante que um teste seja acompanhado, de facto, desta bateria de respostas, até para não criar um alarme geral e, ao mesmo tempo, ter logo uma resposta alternativa.

No que diz respeito ao material necessário de proteção, ele foi chegando às instituições ou ainda falta muito desse material?

Falta muito. A CNIS e a União das Misericórdias estão muito preocupadas, porque não há equipamentos de proteção individual, ou estão no mercado a preços exorbitantes. Vão chegando agora equipamentos que o Estado importou e penso que, nestes próximos dias, começarão a ser distribuídos pelas instituições, mas é evidente que isso deveria ter sido já há uma semana ou 15 dias. É um bocado tarde, mas é o que é.

É essa preocupação que leva as Instituições de Solidariedade a avançar para uma campanha de angariação de fundos para equipamentos de proteção? Subsiste essa dificuldade?

Sem dúvida. A campanha que a CNIS e a RedeMut estão a fazer simultaneamente é no sentido de angariar fundos para podermos fornecer às instituições os equipamentos necessários. Aliás, devo sublinhar que tem havido adesão por parte de algumas empresas. O mais importante é que haja aqui um apoio sistemático, que é fundamental.

Recentemente lamentava que as Instituições de Solidariedade não estivessem a receber o apoio de que precisam, por parte do Estado. Mantém-se atual esse lamento?

Penso que está a faltar, de facto. Claro que neste momento somos todos a lamentar, porque são muitas as frentes de luta. É importante que não nos esqueçamos que nestes lares temos uma população frágil, a mais carecida de apoio, muitas vezes com um histórico de saúde já complicado. Estamos a falar de uma multidão de cerca de 200 mil pessoas, não apenas residentes em lares, mas pessoas também apoiadas pelas instituições que eram utentes de Centros de Dia, toda esta população precisa de atenção.

Alguns responsáveis por diferentes instituições, inclusive bispos, alertaram para o facto de muitas delas poderem vir a fechar, por razões financeiras. É uma realidade muito próxima? Podem não sobreviver a este tempo?

Eu diria que as instituições estão em risco já há bastante tempo e não apenas por esta crise. Aliás, julgo que em relação a esta crise – e tenho de ser justo -, o Estado tem protegido estas instituições, porque mantém o apoio que vinha dando a valências que encerraram. Isso significa que continuam a receber os montantes dos acordos de cooperação, o que acautela muitas situações.

Em relação às instituições que estão com idoso, aí seria importante que houvesse um reforço financeiro. Ele é necessário sempre, mas em particular, neste momento, relativamente a estas instituições. Estamos convictos de que vai haver um sinal positivo, nos próximos dias. Não será suficiente, mas é um sinal. Julgo que com a resiliência e com o engenho, a arte dos nossos dirigentes, estou convencido de que vamos conseguir manter o serviço que vamos prestando.

Mas é importante este alerta relativo à possibilidade de muitas instituições ficarem insolventes, para que esse sinal seja um sinal de esperança?

Isso está praticamente concretizado, digamos assim. Não vamos precisar de ver colapsos para ter esse sinal, mas é evidente, repito, que não é suficiente. É apenas um sinal de que o Estado reconhece que é importante não se deixar cair esse setor.