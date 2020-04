​D. António Augusto aos jovens. "O bispo da vossa diocese está convosco"

“A Igreja confia em vós e espera muito de vós”. É com estas palavras que o bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, se dirige aos jovens da sua diocese para assinalar o Dia Mundial da Juventude que se celebra no Domingo de Ramos.



“Estamos num momento difícil, estamos todos neste momento de grande privação, estamos remetidos às nossas casas e estamos junto das nossas famílias, mas estamos privados da presença dos amigos, de fazer aquilo que gostamos muitas vezes. Mas neste tempo difícil é muito importante que sintais que não estais sós, que naturalmente estais unidos a muitos dos vossos amigos e também, naturalmente, o bispo e a Igreja não vos esquece”, assegura o prelado.

O bispo de Vila Real considera que os tempos de dificuldades também podem ser tempos de crescimento, se cada um dedicar mais tempo a si próprio e investir numa maior proximidade com Jesus.

E neste contexto convida os jovens a irem para além do estudo ou do trabalho e a preencherem o tempo “destes dias mais cinzentos” com momentos dedicados ao “silêncio” e à “oração”.

“A nossa fé nestes momentos é muito importante, a nossa confiança em Deus é que nos torna também mais fortes e é que nos dá também uma grande paz e uma grande força interior”, afirma D. António.

O bispo da Diocese de Vila Real salienta que “nas situações de maior provação da vida percebemos melhor as nossas fragilidades, mas também as nossas capacidades” e desafia os jovens a fazerem o “melhor de si pela sua família” e a aproveitarem este tempo “mais escondido” para uma “maior descoberta”.

“Haverá algo de novo. Haverá vida, mas vida diferente”

A mensagem de D. António Augusto, uma verdadeira catequese, surge a propósito do Dia Mundial da Juventude que se assinala no próximo domingo e em que os jovens são convidados a celebrar “no recato” das suas casas, devido às medidas de restrição em consequência da Covid-19.

Pegando na mensagem que o Papa dirigiu aos jovens de todo o mundo, o bispo de Vila real reflete com os jovens da diocese a partir da frase do Evangelho ‘Jovem, Eu te digo, levanta-te!’, tema escolhido por Francisco.

“Essa frase é dita num contexto em que Jesus passa na cidade de Naim e se apercebe que há um funeral de um jovem filho de uma viúva. Jesus compadece-se do choro, da tristeza daquela mãe e tem essa palavra forte ‘eu te ordeno levanta-te’”, explica o prelado.

“Na atitude de Jesus, reconhecemos a atitude de alguém que é capaz de parar, olhar e se compadecer, de fazer alguma coisa”, sublinha, alertando para a importância destas quatro palavras na vida de cada pessoa e em particular dos jovens.

“Temos que ser capazes de olhar, olhar e ver os sofrimentos e, hoje também, os sofrimentos de muitos, muitos doentes, de muitas pessoas que morrem vítimas desta pandemia e de outras doenças. Ver, olhar, compadecer-se e, às vezes, até chorar também, mas fazer o que está nas nossas mãos”, declara.

“Jesus, o melhor que podia fazer foi aquilo que ele fez”, sublinha o prelado, “e aquele jovem voltou a ter esperança que os seus sonhos se realizariam”. “É isso que eu também desejo que aconteça com cada um”, completa D. António Augusto.

“É muito importante que nenhum jovem caia pelo desânimo, caia pela pobreza, caia por cruzar os braços, caia por pensar que já não há nada a fazer. Pelo contrário, é muito importante que se levante, que caminhe, que faça alguma coisa, acima de tudo, que sinta que está unido a Jesus Cristo nesta missão de dar vida e dar vida a todos aqueles que precisam de vida”, apela o prelado.

Na mensagem em vídeo, D. António Augusto desafia ainda os jovens a “neste contexto de grande dificuldade, de grande provação” fazerem germinar vida.

“E a vida acontece em primeiro lugar no coração de cada um de nós, quando é um coração marcado pela fé”, afirma o bispo de Vila Real, realçando que “a vida se fortalece quando se fortalecem os laços que nos unem à família e a vida nos espera, quando todos aqueles que acreditam como nós, e são muitos, começamos a pensar em algo de novo para o futuro”.

O bispo de Vila Real aponta a esperança como caminho e assegura aos jovens que após este tempo de maior dificuldade “haverá algo de novo. Haverá vida, mas vida diferente”.

“Estou certo que passado este momento de tempestade e de dificuldade, tempos novos virão. E serão os tempos em que cada um de vós será chamado a caminhar e a realizar tudo o que de bom vai ser capaz de fazer”, afirma.

O bispo da Diocese de Vila Rela despe-se dos jovens com um “grande abraço” e a promessa de um encontro em conjunto para “celebrar a grande festa da juventude, a grande festa dos jovens que são o presente e o futuro da Igreja”.