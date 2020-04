​Arquidiocese de Évora transmite celebrações da Semana Santa no Facebook

Veja também:

Circunstâncias excecionais rodeiam as celebrações da Semana Santa e do Tríduo Pascal, no país, e a arquidiocese de Évora não foge à regra. O programa agora divulgado vai ser, todo ele, este ano, realizado a partir da igreja de São Francisco e não, como é hábito, na catedral eborense.



“Excecionalmente neste ano pastoral, as celebrações da Semana Santa e do Tríduo Pascal não serão realizadas na Igreja Mãe da Arquidiocese, a Catedral de Évora, mas vão ser transmitidas em direto no Facebook a partir da igreja de São Francisco, em Évora, pelo facto de esta se encontrar bem equipada com o material técnico apropriado para transmissões televisivas e digitais”, anuncia uma nota publicada no site da arquidiocese.

As celebrações, não comunitárias devido ao contexto da pandemia, vão ser presididas pelo arcebispo, D. Francisco José Senra Coelho, podendo os cristãos, desde já, tomarem conhecimento das orientações da Igreja acerca do modo como as celebrações da Semana Santa devem decorrer neste contexto.

Para além das orientações do cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e da Conferência Episcopal Portuguesa, o prelado eborense também, a 13 de março, revelou as diretrizes para este período.

“Sendo um dos maiores riscos para a propagação do vírus Covid-19 a concentração de pessoas, colaboremos proactivamente nesta luta pela defesa da vida humana, que sempre defendemos, suspendendo todo o tipo de Celebrações Comunitárias, nomeadamente da Celebração da Palavra e da Eucaristia”, escreveu, o prelado, no documento onde estabeleceu as orientações pastorais para a comunidade diocesana.

Programa da Semana Santa e Tríduo Pascal

As celebrações começam no próximo dia 5 de abril, Domingo de Ramos, a partir das 11h30, com a celebração da bênção dos Ramos e Eucaristia com leitura da Paixão do Senhor.

Na quinta-feira santa, a 9 de abril, não será celebrada a habitual missa crismal, propondo o arcebispo que esta seja celebrada, se possível, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e Jornada Mundial de Oração pelos Sacerdotes, dia 19 de junho, com a comemoração dos jubileus sacerdotais de alguns dos sacerdotes da diocese. O primeiro dia de Tríduo Pascal fica completo com a celebração da missa da Ceia do Senhor, a partir das 18h30, na igreja de São Francisco.

No dia seguinte, sexta-feira santa, 10 de abril, as cerimónias iniciam às 10h00, com a oração de Laudes, que vai ser transmitida diretamente da capela da Casa Arquiepiscopal de Évora. A celebração da Paixão do Senhor, acontece a partir das 15h00.

Neste dia é costume dedicar a coleta dos fiéis à Terra Santa, por sugestão da Santa Sé (cf. Comunicado da Congregação para as Igrejas Orientais, 27 de março), os fiéis vão ter oportunidade de contribuir para este efeito, “nas missas a celebrar, querendo Deus, no Domingo, 13 de setembro, na proximidade da Festa da Exaltação da Santa Cruz”, informa, D. Francisco Senra Coelho.

Ainda na sexta-feira, a partir das 21h00, é possível assistir à transmissão do vídeo da procissão do Enterro do Senhor realizada na cidade de Évora no ano pastoral 2018/2019, organizada pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Évora.

Quanto ao sábado santo, dia 11 de abril, a oração de Laudes volta a ser transmitida diretamente da Capela da Casa Arquiepiscopal de Évora pelas 10 da manhã. A Vigília Pascal está marcada para as 21h00.

As celebrações terminam no Domingo de Páscoa, a12 de abril, pelas 11h30, com a eucaristia de Domingo de Páscoa. Depois de concluída o arcebispo de Évora, vai subir ao ponto mais alto do terraço da igreja de São Francisco, onde dará a bênção do Santíssimo Sacramento à cidade e a toda a arquidiocese, “para que nos sintamos todos ajudados pela certeza da misericórdia de Deus”.