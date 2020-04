🔴 Em direto. Entrevista de António Costa à Renascença sobre a pandemia

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar esta sexta-feira na Renascença para uma entrevista exclusiva.



O chefe do Governo responde às questões essenciais sobre a pandemia de novo coronavírus em Portugal a partir das 9h00.

António Costa vai ser questionado sobre as novas regras do estado de emergência, os apoios a empresas e instituições sociais, o Orçamento do Estado que entrou em vigor na quarta-feira e a reposta do sistema de saúde à pandemia, um mês depois da confirmação do primeiro caso detetado em Portugal.

A entrevista pode ser acompanhada em direto na emissão rádio, em vídeo no site e nas redes sociais da Renascença.

A entrevista será conduzida pela editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, no programa “As Três da Manhã”.