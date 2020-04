António Costa aponta o caminho a Portugal e à Europa. Leia e veja (na íntegra) a entrevista à Renascença

Ter anunciado com alguns dias de antecedência que as pessoas, na Páscoa, vão ficar confinadas ao seu concelho não pode ter feito as pessoas deslocar-se antes?



Devemos ser transparentes e avisar as pessoas com maior antecedência possível. Já houve muitas medidas que tivemos de adotar que apanharam as pessoas de surpresa e isso teve um efeito muito negativo. Felizmente, as pessoas sabem, seguramente, que não vão faltar mantimentos e as coisas têm-se normalizado. Quanto mais pessoas avisarmos, mais cedo as pessoas podem reorganizar-se. Isto não é um castigo. As pessoas não estão em prisão domiciliária, estão a cumprir o dever de recolhimento, para se protegerem e diminuírem o risco de contaminarem os outros. Não vamos ver isto como uma punição. As pessoas devem ter tempo para organizarem a sua vida, para se prepararem.

Uma das medidas desta segunda fase do estado de emergência é o reforço dos poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho para poder evitar despedimentos fraudulentos. Tem noção de que haveria muitas empresas a aproveitar-se desta epidemia?

Não creio que sejam muitas, mas há várias denúncias que têm chegado. Este é um momento em que devemos procurar agir com absoluta responsabilidade ética. Só vencemos com grande esforço de todos. Temos de proteger as empresas o mais possível, porque elas têm de estar vivas quando chegarmos ao final deste túnel, e proteger os empregos, porque é necessário não afundarmos o que tão duramente reconstruímos nos últimos quatro anos, proteger os rendimentos, sendo certo que não podemos mandar as pessoas estar todas em casa, fechar as lojas, esperar que as empresas não tenham enormes prejuízos e que isso não se traduza também numa enorme nos rendimentos dos salários que as empresas pagam. Temos de agir de forma solidária, protegendo as empresas, os empregos e os rendimentos. O Estado tem feito um esforço muito grande, mas o esforço tem de ser partilhado por todos.

Já que fala na proteção dos rendimentos, muitas empresas estão a recorrer ao “lay-off” e ao “lay-off” simplificado que o Governo entretanto regulou. Uma das empresas é a TAP, mas que está com um “lay-off” um bocadinho especial porque promete compensar os rendimentos de todos aqueles com salários acima dos 1.900 euros, que seria o limite do rendimento em “lay-off”. Concorda com esta medida da TAP?

Não gosto de me meter e pronunciar sobre o dia a dia das empresas. A aviação civil é um setor com níveis salariais muito diferenciados do que é comum, designadamente em algumas carreiras, como sejam os pilotos. Portanto é natural que as empresas procurem também ajustar o esforço que podem fazer, como há muitas empresas que podendo recorrer ao “lay-off” estão a fazer o esforço de não o fazer, para não sobrecarregarem a Segurança Social e os impostos de todos nós. Estão a fazer um enorme esforço para elas próprias suportarem esses custos, mesmo quando não estão a ter receitas para isso.

E todas as empresas que quiserem podem fazer este “lay-off” como este da TAP, que o El Corte Inglés também está a fazer, de compensar os seus funcionários que tenham rendimentos acima do máximo previsto do “lay-off”?

O Estado deve favorecer que haja bom relacionamento dentro das empresas, entre empregadores e trabalhadores. Na medida do possível, todos temos de fazer o esforço de proteger o maior nível de rendimentos. Esta crise não nasceu da economia nem foi uma crise das finanças do Estado. Pelo contrário, a economia estava a crescer acima da média europeia. Tínhamos reduzido o desemprego para números que há muitos anos não tínhamos, os rendimentos tinham vindo a ser recuperados paulatinamente ao longo dos últimos quatro anos, as empresas tinham atingido um nível extraordinário de investimento. De repente, surgiu algo imprevisível, externo e que nos fez parar. Temos de proteger o melhor possível todo o esforço de recuperação enorme que o país fez, congelá-lo durante dois, três meses, para que quando a crise pandémica passar possamos recomeçar o mais próximo possível da situação em que estávamos para que o esforço de recuperação não tenha de ser tão intenso como foi o anterior.