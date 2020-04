​Toneladas de morango de São Pedro do Velho, em Mirandela, podem ficar nas plantas

O produtor, que produz cerca de 17 mil quilos de morangos, teme pelo investimento que ronda os 40 mil euros. Durante a apanha, o produtor dá trabalho a nove ou dez pessoas e este ano não terá problemas com a mão de obra porque “há gente na aldeia que todos os anos ia para as campanhas em França e Espanha e este ano não podem ir e já se vieram oferecer”.

Apelo ao consumo de produtos nacionais

O produtor fornece lojas de frutaria, um armazém de frutas e uma grande superfície, mas isso não o faz sossegar.

“Com estas medidas, as pessoas vão às compras a correr e vão às coisas mais importantes e os morangos vão ficando nas prateleiras e nós, aqui, temos que os colher todos os dias e eu tenho receio que saiam a passo de tartaruga”, refere. Por isso, o produtor aconselha “o consumidor a consumir produtos nacionais, porque fazem viver os produtores e, ao mesmo tempo, ao fazer viver os agricultores contribuem para aumentar a economia”.

Além de temer não escoar o produto, Manuel Pinto teme também pelo futuro. “A gente trabalha na produção deste ano e é com esse dinheiro que vai plantar outra vez. A gente está sempre a gerir dinheiro”, conta.

Acresce ainda um outro problema, segundo o agricultor, que se prende com as novas plantações. “A nossa planta vem de Itália, e como as coisas por lá estão muito mal, esta pode não aparecer”, salienta o agricultor que habitualmente faz as plantações em junho. “Caso não se encontrem as plantas, estamos em risco. São dois anos perdidos”, conclui.