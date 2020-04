Primeiro-ministro "chocado com essência da acusação" a três inspetores do SEF por suspeita de homícidio

António Costa admite que ficou "chocado com a essência da acusação" feita aos três funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detidos pela PJ por suspeita do homicídio de um cidadão ucraniano, nas instalações do aeroporto de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, o primeiro-ministro diz preferir não tirar conclusões precipitadas e aguardar pelo desfecho da investigação criminal, mas garante que "é imperdoável e chocante", caso se prove culpa dos três suspeitos.

"Esse caso está sob investigação criminal. Foi instaurado inquérito e aplicada a medida de detenção domiciliária a esses três funcionários do SEF. Fiquei chocado só com a essência da acusação, mas todos gozam de presunção de inocência. Devemos aguardar que as autoridades judiciárias desenvolvam a investigação e procedam ao julgamento para apuramento de responsabilidades. Se for verdade, é imperdoável e chocante para quem exerce poderes de autoridade", disse.