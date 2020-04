Portugal regista maior aumento de mortes por Covid-19

Com este novo pico nacional, a letalidade do vírus aumenta para 2,5%. Pessoas com mais de 70 anos continuam a ser as mais vulneráveis e neste grupo etário o mesmo indicador sobe para 10%. Ainda de acordo com os dados atualizados pela DGS esta sexta-feira, o número de óbitos associados à Covid-19 é superior entre os homens (143), apesar de as mulheres (103) representarem a maior percentagem do total de infetados (56%).

Segundo os dados do sistema nacional de informação dos certificados de óbito (SICO), desde dia 24 de março que a mortalidade diária em Portugal ultrapassa os valores dos últimos 10 anos, à exceção de três dias em 2018. A Renascença tinha já noticiado um aumento da mortalidade no último mês. Jorge Félix Cardoso, em conjunto com equipa de investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), avaliou as tendências da mortalidade nos meses de fevereiro e de março para todos os anos entre 2009 e 2020.



As conclusões foram claras: até ao dia 27 de março, Portugal registava aproximadamente 600 mortes acima do expectável, uma tendência de aumento que não se verificava há mais de uma década.