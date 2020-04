Portugal regista maior aumento de mortes por Covid-19. Taxa de letalidade ultrapassa média global

Dos 340 óbitos declarados ontem, data de referência do mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), apresentado esta sexta-feira, 37 estão diretamente associadas com a Covid-19, o que representa 6% do total.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, o maior aumento de mortes por Covid-19, desde o início do surto no país, com uma taxa de letalidade muito acima da média calculada a nível global.

Com este novo pico nacional, a letalidade do vírus em Portugal aumenta para 2,5%, um valor superior à taxa de letalidade calculada a nível global.

Investigadores do Centro MRC de Análise de Doenças Infecciosas, do Imperial College em Londres, apontavam esta semana para uma taxa de letalidade global do coronavírus a rondar 1,4%. De acordo com os mesmos especialistas, este valor pode até ser de 0,7% com o devido ajuste do número de casos não diagnosticados em todo o mundo.

Ainda de acordo com os dados atualizados pela DGS esta sexta-feira, pessoas com mais de 70 anos continuam a ser as mais vulneráveis e neste grupo etário o mesmo indicador sobe para 10%. Já o número de óbitos associados à Covid-19 é superior entre os homens (143), apesar de as mulheres (103) representarem a maior percentagem do total de infetados (56%).